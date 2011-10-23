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Spor

Beşiktaş'ın Mersin İdmanyurdu ile 23. maçı İSTANBUL (A.A)

23 Ekim 2011 13:19

-Beşiktaş'ın Mersin İdmanyurdu ile 23. maçı İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Beşiktaş ile Mersin İdmanyurdu, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 23. kez karşılaşacak. İki ekibi ligde 28 yıl sonra karşı karşıya getirecek yarınki randevu öncesi Beşiktaş'ın 9, Mersin İdmanyurdu'nun 5 galibiyeti bulunuyor, taraflar 8 maçta da eşitliği bozamadı. Beşiktaş'ın geride kalan maçlarda attığı toplam 22 gole, Mersin İdmanyurdu 13 golle yanıt verdi. Taraflar arasındaki son lig maçları, Mersin ekibinin ligden düştüğü 1982-83 sezonunda oynandı. İstanbul'da Beşiktaş 3-0 kazanırken, Mersin'deki karşılaşmadan ev sahibi ekip 1-0 üstün ayrıldı. Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş'a karşı kendi evindeki lig maçlarında galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda 11 kez karşılaşırken, Mersin İdmanyurdu 4, Beşiktaş 3 galibiyet aldı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Mersin'deki maçlarda ev sahibi ekip 11, Beşiktaş ise 9 gol attı.

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