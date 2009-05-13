Beşiktaş'ın kupa serüveni



Fortis Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, bu sezon kupa serüveninde çıktığı 9 maçtan 8'ini kazanıp 1 yenilgiyle kupaya uzandı.





Sadece Ankaraspor'a karşı yarı final rövanşında yenilen Beşiktaş, diğer bütün maçlarını kazanarak kupayı aldı.



Bu sezon ki kupa serüveninde toplam 22 gol atan ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 8 gol gördü.



Beşiktaş'ın kupa mücadelesinde, 7 kez rakip ağları havalandıran Bobo, takımının en golcü ismi oldu.



Siyah-beyazlıların, bu sezon Fortis Türkiye Kupası'nda yaptığı maçlar ve golleri atan futbolcuları şöyle:



(A) Grubu

Beşiktaş - Antalyaspor 3 - 0 (Cisse, Holosko, Tello)

Trabzonspor - Beşiktaş 1 - 2 (Bobo, Zapotocny)

Beşiktaş - G.Antep B.Şehir Bld. 3 - 1 (Serdar Özkan, Bobo, Nobre)

Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 1 (Nobre)



Çeyrek Final

Antalyaspor - Beşiktaş 0 - 2 (Bobo 2)

Beşiktaş - Antalyaspor 3 - 1 (Bobo, İbrahim Üzülmez, Serdar Özkan)



Yarı Final

Ankaraspor - Beşiktaş 1 - 3 (Delgado, Holosko, Yusuf)

Beşiktaş - Ankaraspor 1 - 2 (Holosko)



Final

Beşiktaş-Fenerbahçe 4 - 2 (Yusuf, Bobo (2), Holosko)

