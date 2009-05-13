Beşiktaş'ın kupa serüveni

Fortis Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, bu sezon kupa serüveninde çıktığı 9 maçtan 8'ini kazanıp 1 yenilgiyle kupaya uzandı.
Sadece Ankaraspor'a karşı yarı final rövanşında yenilen Beşiktaş, diğer bütün maçlarını kazanarak kupayı aldı.
Bu sezon ki kupa serüveninde toplam 22 gol atan ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 8 gol gördü.
Beşiktaş'ın kupa mücadelesinde, 7 kez rakip ağları havalandıran Bobo, takımının en golcü ismi oldu.
Siyah-beyazlıların, bu sezon Fortis Türkiye Kupası'nda yaptığı maçlar ve golleri atan futbolcuları şöyle:
(A) Grubu
Beşiktaş - Antalyaspor 3 - 0 (Cisse, Holosko, Tello)
Trabzonspor - Beşiktaş 1 - 2 (Bobo, Zapotocny)
Beşiktaş - G.Antep B.Şehir Bld. 3 - 1 (Serdar Özkan, Bobo, Nobre)
Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 1 (Nobre)
Çeyrek Final
Antalyaspor - Beşiktaş 0 - 2 (Bobo 2)
Beşiktaş - Antalyaspor 3 - 1 (Bobo, İbrahim Üzülmez, Serdar Özkan)
Yarı Final
Ankaraspor - Beşiktaş 1 - 3 (Delgado, Holosko, Yusuf)
Beşiktaş - Ankaraspor 1 - 2 (Holosko)
Final
Beşiktaş-Fenerbahçe 4 - 2 (Yusuf, Bobo (2), Holosko)