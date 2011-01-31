-BEŞİKTAŞ'IN KARA HAFTASI İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Beşiktaş Kulübü için geçen hafta tam bir ''kabus'' oldu. Siyah-beyazlılar, geçen hafta sonunda hentbol dışındaki tüm branşlarda mağlup olurken, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaş, başta futbol olmak üzere basketbol ve voleybolda, erkekler ve bayanlarda oynadığı tüm maçları kaybetti. Devre arası yaptığı transferlerle ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan ve 18. haftada Bucaspor'u 5-1 yenen Beşiktaş, dün ''Belalısı'' İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve şampiyonluk yarışından iyice uzaklaştı. Futbolun yanı sıra Beko Basketbol Ligi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi, Aramo Erkekler ve Bayanlar Birinci Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı takımlar da haftayı yenilgilerle kapadı. Beko Basketbol Ligi'nde Banvit'e 82-68 mağlup olan ''Kara Kartallar'', Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise ezeli rakibi Galatasaray Medical Park karşısında sahadan 71-53 yenik ayrıldı. Siyah-beyazlılar, küme düşme tehlikesi yaşadığı Aroma Erkekler Birinci Ligi'nde Ziraat Bankası'na 3-0, Aroma Bayanlar Birinci Ligi'nde ise yine ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'a 3-1 yenildi. Beşiktaş'ın yüzünü tek güldüren branş ise hentbol oldu. Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde lider durumda bulunan siyah-beyazlılar, Ankara İl Özel İdare'yi 36-27 yenerek haftanın tek galibiyetini alan branş oldu.