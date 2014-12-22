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Spor

Beşiktaş'ın kalecisi maç öncesi üşüyen çocuklara eşofmanını verdi: Günah!..

Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin, maç öncesi yapılan seramonide çocukların çok üşüdüklerini söyledi

22 Aralık 2014 11:38

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Tolga Zengin, maç öncesi seremonide yanlarında bulunan çocukların çok üşüdüklerini söyleyerek, "Maça çıkarken küçücük çocukları kısa kollu formayla sahaya çıkarıyorlar. Hasta olmamaları lazım. Yazıktır günahtır" dedi.

Tolga Zengin, Beşiktaş’ın 3-1 galip geldiği Akhisarspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda konu hakkında şunları söyledi:

"Maça çıkarken küçücük çocukları kısa kollu formayla sahaya çıkarıyorlar. Arkadaşlarıma söyledim eşofmanlarımızı çıkardık üşümemelerini sağladık. O çocuklar emanet verilmiş. Hasta olmamaları lazım. Yazıktır günahtır. Bunun yetkilisi kimse o çocuklar orada üşümesinler. Bunu özellikle söylemek istedim. Yetmiyorsa formamızı da çıkartır veririz. Önlerine saygı yazıyorsunuz ama sevginin olmadığı yerde saygı olmaz. Çocuklar titriyordu. Göze batmayan bir şey ama lütfen dikkat etsinler. 35-40 yaşına kadar futbol oynarsın, yaptığın şeyler unutuluyor. İşin sonunda duruşuna, adamlığına bakılıyor. Gördüğümüz haksızlık karşısında da susmayacağız."

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