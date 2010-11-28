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Spor

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A)

28 Kasım 2010 14:59

-BEŞİKTAŞ'IN KADROSU BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam yapılacak Galatasaray derbisinin 18 kişilik maç kadrosuna Fatih Tekke'yi yine almadı. Derbi öncesi de kamp yapmayan ve bu sabah tesislerde toplanarak hafif bir çalışma gerçekleştiren siyah-beyazlı takımın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu. Alman teknik adam, Sivasspor ile yapılan lig maçının ardından tartıştığı deneyimli futbolcu Fatih Tekke'yi, son haftalarda olduğu gibi yine 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.  Beşiktaş'ın 18 kişilik derbi maç kadrosunda ayrıca, sakatlıkları bulunan Quaresma, Bobo, Ferrari, Rüştü Reçber, Nihat Kahveci, Onur Bayramoğlu ve Ekrem Dağ ile Yusuf Şimşek ve Rıdvan Şimşek bulunmuyor. Sakatlığı geçen Guti ile genç oyuncu Ali Kuçik ise derbinin kadrosuna alındı.

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