Beşiktaş'ın ince derbi taktiği

Cumartesi günü Galatasaray'la oynanacak derbi öncesi Beşiktaş futbolcularını sakat gibi göstererek 'taktik'uyguladıkları iddia edildi.



Cumartesi günü Ali Sami Yen’de oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi, örneklerine yıllar önce rastlanan ancak şimdi demode hale gelen bir durum gerçekleşti. İddialara göre, Beşiktaş Kulübü resmi sitesinde ‘yalan’ yazdı. Yalan olarak görülen ama geçtiğimiz dönemlerde ‘kulüplerin ince taktiği’ şeklinde yorumlanan olayın özeti, sakat olmayan futbolcuyu sakat gibi göstermek. siyah-beyazlı kulübün sitesinde dün 12.16 itibarıyla yayınlanan ‘Cola Turka ile İdman Günlüğü’ haberinin altındaki bölümde sakat futbolcuların durumuyla ilgili şu bilgi yer aldı:

“Delgado özel programı dahilinde çalıştı. Yusuf Şimşek, İbrahim Toraman, Rüştü Reçber, Batuhan Karadeniz, Bobo ve Nobre takımdan ayrı koşu yaptı ve salonda çalıştı.”



Haber böyleydi ama olayın hiç de öyle olmadığı iddia edildi. Siyah-beyazlılarda sakat gösterilen ve salonda çalıştığı bilgisi verilen Rüştü, Nobre, İ.Toraman ve Bobo’nun şut çalışmasına katıldığı ve çift kalede oynadığı öğrenildi. Beşiktaş’ın böyle bir yanıltıcı bilgi vermesi “ince derbi taktiği”

olarak yorumlandı. İdman sonrası Bobo’nun ağrıları bulunduğu öğrenildi.



"Pas ve şut çalıştılar"



Bu arada sitede idmanla ilgili verilen diğer haberler ise özetle şöyleydi: Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ağırlıklıydı. Pas ve şut çalışmasının ardından yarım sahada çift devreli taktik idmanı yapıldı. Milli takımlarda olan Nihat, İsmail, İbrahim Kaş, Holosko, Sivok, Tello, Necip Uysal ve Rıdvan Şimşek antrenmana katılmadı.