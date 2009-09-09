Beşiktaş'ın ince derbi taktiği

Cumartesi günü Galatasaray'la oynanacak derbi öncesi Beşiktaş futbolcularını sakat gibi göstererek 'taktik'uyguladıkları iddia edildi.
Cumartesi günü Ali Sami Yen’de oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi
öncesi, örneklerine yıllar önce rastlanan ancak şimdi demode hale gelen
bir durum gerçekleşti. İddialara göre, Beşiktaş Kulübü resmi sitesinde ‘yalan’ yazdı. Yalan olarak görülen ama geçtiğimiz dönemlerde
‘kulüplerin ince taktiği’ şeklinde yorumlanan olayın özeti, sakat
olmayan futbolcuyu sakat gibi göstermek. siyah-beyazlı kulübün
sitesinde dün 12.16 itibarıyla yayınlanan ‘Cola Turka ile İdman Günlüğü’ haberinin
altındaki bölümde sakat futbolcuların durumuyla ilgili şu bilgi yer
aldı:
“Delgado özel programı dahilinde çalıştı. Yusuf Şimşek, İbrahim
Toraman, Rüştü Reçber, Batuhan Karadeniz, Bobo ve Nobre takımdan ayrı
koşu yaptı ve salonda çalıştı.”
Haber böyleydi ama olayın hiç de öyle olmadığı iddia edildi.
Siyah-beyazlılarda sakat gösterilen ve salonda çalıştığı bilgisi
verilen Rüştü, Nobre, İ.Toraman ve Bobo’nun şut çalışmasına katıldığı
ve çift kalede oynadığı öğrenildi. Beşiktaş’ın böyle bir yanıltıcı
bilgi vermesi “ince derbi taktiği”
olarak yorumlandı. İdman sonrası Bobo’nun ağrıları bulunduğu öğrenildi.
"Pas ve şut çalıştılar"
Bu arada sitede idmanla ilgili verilen diğer haberler ise özetle
şöyleydi: Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman,
kondisyon ağırlıklıydı. Pas ve şut çalışmasının ardından yarım sahada
çift devreli taktik idmanı yapıldı. Milli takımlarda olan Nihat,
İsmail, İbrahim Kaş, Holosko, Sivok, Tello, Necip Uysal ve Rıdvan
Şimşek antrenmana katılmadı.