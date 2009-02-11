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Spor

Beşiktaş’ın gurur günü

Siyah-beyazlı kulübün yıllardır üzerinde çalıştığı dev projesi, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi bugün hizmete girecek.

11 Şubat 2009 02:00



Siyah-beyazlı kulübün yıllardır üzerinde titizlikle çalıştığı dev projesi, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi bugün hizmete girecek. İki aydır hazırlığı yapılan şovlar açılışı şölene çevirecek

Beşiktaş’ın üzerinde yıllardır çalıştığı en önemli projesi BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi’nin açılışı bugün yapılacak. Siyah-beyazlıları dünyanın önde gelen kulüp gayrimenkul yatırımlarından birinin sahibi yapacak kompleksin açılışı saat 18.00’da gerçekleştirilecek ve spor ile siyaset dünyasının önde gelen isimleri katılacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise yoğun programları nedeniyle törende yer alamayacak.

Açılışta kompleksin içinde yer alan iki rezidans ile ofis ve hastane binalarının dış mekanında projeksiyon sistemi uygulanacak. Video projeksiyon (yansıtma) ve PIGI scroller (kayan) projeksiyon sistemlerinin birleştirilmesi suretiyle Beşiktaş’ın sembolü olan Kartal’ın binaların üzerinde uçtuğu illüzyonun yaratılmasına ek olarak Atatürk’ün, Türk bayrağının, BJK bayrağının ve Beşiktaş başkanlarının fotoğraflarından oluşan bir animasyon sergilenecek. BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi içerisinde yer alan binaların üzerinde yapılacak bu animasyon şovda, siyah-beyazlı kulübün ilk başkanı Mehmet Şamil Bey’in yanı sıra Fulya’da emeği olan başkanlar Hakkı Yeten, Mehmet Üstünkaya, Süleyman Seba, Serdar Bilgili ve Yıldırım Demirören’in fotoğrafları gösterilecek.

Projesi iki ay önce hazırlanan açılış töreni için fiziksel olarak dört hafta önce çalışmalara başlandığı ve törenin son gününe kadar hazırlıkların aralıksız devam edeceği kaydedildi.
550 kişinin görev alacağı törende, 80 teknik personel, 12 kilometre kablo, 1500 kw güç jeneratörleri, 500 metre truss sistem, dünyada ilk defa 668 metrekare görüntü ekranı, 120 bin watt ışık gücü, 17 tır teknik ekipman kullanılacak.

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