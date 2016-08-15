Beşiktaş'ın genç hentbolcusu trafik kazası geçirdi

Beşiktaş Mogaz Takımı'nın genç oyuncularından Kubilay Yılmaz geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılırken oyuncunun yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Hentbol Beşiktaş Mogaz Takımı’nın genç oyuncularından Kubilay Yılmaz, bugün aile ziyareti sebebiyle bulunduğu Marmaris’ten dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

Isparta Davraz Yaşam Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve kazadan itibaren bilinci kapalı olan Kubilay Yılmaz, yoğun bakımda hayata tutunma mücadelesi veriyor.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Genç sporcumuzun yaşadığı bu talihsiz kazanın üzüntüsü içindeyiz. Kubilay Yılmaz’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede aramıza yeniden katılmasını temenni ediyoruz. Saygılarımızla…”