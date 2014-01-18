T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı: Adalet yerini buldu

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı ve siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Tayfur Havutçu hakkında Yargıtay'ın verdiği kararlar, iki ismin avukatları tarafından açıklandı

18 Ocak 2014 00:36

argıtay, Beşiktaş Eski Yöneticisi Serdal Adalı ve eski Teknik Direktörü Tayfur Havutçu’nun şike cezalarını bozdu.
NTV Spor canlı yayınına bağlanan Tayfur Havutçu'nun avukatı Nail Gönenli, "Yargıtay'a temyiz dilekçemizi verdiğimiz zaman davanın usulüyle ilgili itirazlarımız olmuştu. O dosyaya göre usulen bir bozma kararına Yargıtay hükmetti. Sonuç olarak şu an net bir şey var; Tayfur Havutçu için bozma kararı alındı. Kamuoyunda çıkan onama kararı gerçek değil. Tayfur Havutçu için bozma kararı var. Bunun yüzde 100 olumlu olarak algılanması söz konusu değil. Şike suçu oluşmadığı yönünde çok güçlü argümanlar yok. Basit anlatımla; usül hükümlerin uygulanmamasından dolayı Yargıtay böyle bir karar vermiştir" ifadelerini kullandı.
Gönenli, UEFA süreci hakkında ise "UEFA, şu aşamada karar hukuken kesinleşmediği için kulüpler hakkında olmasa da kişiler hakkındaki karar için bekleyecektir. Müfettiş raporu geldikten sonra karar verilecek. Müfettişler bu süreci çok yakından takip ediyor" dedi.
 

'İtirazmış incelenmemiş'

 
Serdar Adalı'nın avukatı Ömer Durak, müvekkili hakkında bozma kararı verildiğini söyledi. 
Durak "Ortada bir kafa karışıklığı mevcut. Şu anda net vereceğim bilgi; verilen mahkumiyet kararı bozulmuştur. Yaptığımız itirazın incelenmediği belirtilmiş. Erteleme talebinin değerlendirilmediği tartışılmadığı belirtilmiş. Bu nedenle karar bozulmuş" şeklinde konuştu. 
"UEFA'nın Beşiktaş ile ilgili kararı ne olur?" şeklindeki soru üzerine avukat Ömer Durak, "UEFA'nın bu konuda bekleyeceğini düşünüyorum. Şu an bir kesinlik yok, bu nedenle UEFA bekleyecektir. Tüm yargı yolları tükendikten sonra kendi usulüne göre yargılama yapacaktır" yanıtını verdi. 
 

Adalı: Adalet yerini buldu

 
Beşiktaş eski yöneticisi Serdal Adalı, bekledikleri bir kararın çıktığını ifade ederek, "Böyle olacağını biliyorduk. adalet yerini buldu" dedi.

ETİKETLER

aziz yıldırımşikedavacezayargıtay

İlgili Haberler

Yargıtay şike cezasını onadı, Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe başkanlığı düşecek!

Şike davasında Yargıtay kararını açıkladı; cezalar kısmen onandı, kısmen kısmen bozuldu. 2 yıl 2 ay daha cezaevine girmesi gündeme gelen Yıldırım'ın cezası kesinleştiği için FB'nin yeni başkan seçmesi gerekecek

Aziz Yıldırım'dan ilk tepki: Yargıtay kararı siyasi, tanımıyorum!

Aziz Yıldırım: Aziz Yıldırım için tek gerçek Fenerbahçe’dir ve Fenerbahçe’nin adının yanında Aziz Yıldırım’ın başkanlığı, özgürlüğü ve hatta varlığının hiçbir önemi yoktur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24