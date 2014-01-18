Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı: Adalet yerini buldu

argıtay, Beşiktaş Eski Yöneticisi Serdal Adalı ve eski Teknik Direktörü Tayfur Havutçu’nun şike cezalarını bozdu.

NTV Spor canlı yayınına bağlanan Tayfur Havutçu'nun avukatı Nail Gönenli, "Yargıtay'a temyiz dilekçemizi verdiğimiz zaman davanın usulüyle ilgili itirazlarımız olmuştu. O dosyaya göre usulen bir bozma kararına Yargıtay hükmetti. Sonuç olarak şu an net bir şey var; Tayfur Havutçu için bozma kararı alındı. Kamuoyunda çıkan onama kararı gerçek değil. Tayfur Havutçu için bozma kararı var. Bunun yüzde 100 olumlu olarak algılanması söz konusu değil. Şike suçu oluşmadığı yönünde çok güçlü argümanlar yok. Basit anlatımla; usül hükümlerin uygulanmamasından dolayı Yargıtay böyle bir karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Gönenli, UEFA süreci hakkında ise "UEFA, şu aşamada karar hukuken kesinleşmediği için kulüpler hakkında olmasa da kişiler hakkındaki karar için bekleyecektir. Müfettiş raporu geldikten sonra karar verilecek. Müfettişler bu süreci çok yakından takip ediyor" dedi.

'İtirazmış incelenmemiş'

Serdar Adalı'nın avukatı Ömer Durak, müvekkili hakkında bozma kararı verildiğini söyledi.

Durak "Ortada bir kafa karışıklığı mevcut. Şu anda net vereceğim bilgi; verilen mahkumiyet kararı bozulmuştur. Yaptığımız itirazın incelenmediği belirtilmiş. Erteleme talebinin değerlendirilmediği tartışılmadığı belirtilmiş. Bu nedenle karar bozulmuş" şeklinde konuştu.

"UEFA'nın Beşiktaş ile ilgili kararı ne olur?" şeklindeki soru üzerine avukat Ömer Durak, "UEFA'nın bu konuda bekleyeceğini düşünüyorum. Şu an bir kesinlik yok, bu nedenle UEFA bekleyecektir. Tüm yargı yolları tükendikten sonra kendi usulüne göre yargılama yapacaktır" yanıtını verdi.

Adalı: Adalet yerini buldu

Beşiktaş eski yöneticisi Serdal Adalı, bekledikleri bir kararın çıktığını ifade ederek, "Böyle olacağını biliyorduk. adalet yerini buldu" dedi.