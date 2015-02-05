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Spor

Beşiktaş'ın eski başkanı Gazi Akınal vefat etti

Beşiktaş Kulübü'nde 1977-19790 yılları arasında başkanlık yapan Gazi Akınal hayatını kaybetti

05 Şubat 2015 02:22

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından Gazi Akınal vefat etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Akınal'ın vefat ettiği belirtilerek, "1977-1979 yılları arasında Beşiktaşımızın başkanlığını yapan, 2000-2002 yılları arasında ise Divan Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen, camiamızın duayenlerinden, kıymetli ağabeyimiz Gazi Akınal'ın vefatını, büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, camiamıza, Akınal ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.     

Açıklamada, cenaze töreni ile ilgili daha sonra bilgi verileceği aktarıldı.

 

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