Beşiktaş'ın çeyrek final şansı mucizelere kaldı!

T24-

UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, FiYapı İnönü Stadı'nda Dinamo Kiev'i konuk etti. Maç boyunca istediği tempoyu yakalayamayan siyah-beyazlılar, duran toptan yediği gollerle sahadan 4-1 mağlup ayrılarak tur şansını mucizelere bıraktı.Beşiktaş, geçmiş maçların aksine, evinde oynadığı maça tutuk başladı. Diri bir görüntü çizen Dinamo Kievli oyuncular karşısında oyunu kurmakta zorlanan siyah-beyazlılar, Quaresma'nın bireysel çabaları ile kaleyi yokladı.Cılız geçen atakların ardından 27. dakikada duran toptan Dinamo Kiev'in şok golü geldi. Sağ kanattan kullanılan korner vuruşuna Shevchenko iki savunmacının arasından yükselerek kafayı vurdu. Boşta kalan topa dokunan Vukojevic, skoru 1-0 yaptı.Golün şokunu çabuk atlatan Beşiktaşlı oyuncular, Hilbert ve Quaresma'nın kanat bindirmeleri ile etkili olmaya başladı. Dakikalar 37'yi gösterirken, Beşiktaş adına sahanın en iyi ismi olan Quaresma skoru eşitledi. Bobo'nun soldan ortasında Nobre ceza sahası içinde Q7'yi gördü. Portekizli yıldız, sol ayağıyla topun gelişine harika vurdu: 1-1.İkinci yarıda da Beşiktaş'ın tutuk oyunu sürdü. Milevskiy ve Shevchenko ile etkili gelen Dinamo Kiev, ikinci golü de yine bir duran toptan buldu. Sağdan kullanılan korner atışına ön direkte şık vuran yılların deneyimi Shevchenko, Hakan Arıkan ve İsmail Köybaşı'nın bakışları arasında topu ağlara gönder: 2-1.İkinci yarının hemen başında gelen golle iyice morali bozulan siyah-beyazlı oyuncular, orta sahada çok top kaybı yaparak Dinamo Kievli oyunculara kontratak şansı verdi. 57. dakikada Ernst'i çıkartıp Erhan Güven'i oyuna alan Schuster, Beşiktaş taraftarı tarafında ilk defa tepki gördü.Maçtan iyice kopan siyah-beyazlı oyuncular, 59. dakikada Yussuf'un 3. golüne de engel olamadı. Sağ kanattan yapılan ortada Yarmolenko kale sahası önünde kafayı vurdu, top direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Yussuf, meşin yuvarlağı ağlara göndermekte zorlanmadı.69. dakikada Nobre yerine Almeida'yı oyuna alan Beşiktaş, Quaresma'nın uzaktan şutları ile farkı 1'e indirmek istedi ancak kaleci Shovkovski'yi geçemedi.80. dakikada Beşiktaş, Bobo ile mutlak bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Quaresma'nın şık pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bobo, iyi vurmasına rağmen Dinamo Kiev kalecisini geçemedi. Siyah-beyazlıların İspanyol yıldızı Guti de, 85. dakikada ceza sahası içinde topun gelişine nefis vurdu, ancak gecenin başarılı ismi Shovkovski'yi geçemedi.90. dakikada Hakan Arıkan, Gusev'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Shevchenko, maçın skorunu belirledi: 4-1.