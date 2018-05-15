Beşiktaş'ın bütün planları son haftaya bağlı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan ama Devler Ligi iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması tamamen sıralamadaki yerine bağlı olacak.

Eğer siyah beyazlılar ikinci sırada bitiremezse yeniden bir yapılanma içerisine girecek ve Türkiye Süper Ligi'ne odaklı maliyeti daha düşük bir kadro oluşturulacak. Bütçeyi zorlayan yıldız isimler elden çıkarılırken, Pepe, Quaresma ve Negredo gibi kulübe gelen cazip transfer tekliflerinin de değerlendirilmesi gündemde olacak. Siyah beyazlı yönetim, takıma yapılacak takvide ise özellikle geleceğe dönük genç oyunculara yönelmeyi planlıyor.

Siyah-beyazlıların yeni sezona ilişkin kaderi 19 Mayıs Cumartesi akşamı 20.45'te son düdüklerin çalmasıyla netleşecek.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmesi için Vodafone Park'taki sezonun son maçında Sivasspor'u devirmesi, önündeki iki rakibi Fenerbahçe ile Başakşehir'in de puan kaybetmesi gerekiyor.

Aksi taktirde Şenol Güneş'in öğrencileri Avrupa Ligi'ne katılacak. Ligin 4. Sırada bitirilmesi 26 temmuz'da ön eleme oynanması anlamına geliyor ve bu da sezonun Haziran sonu ya da en iyi ihtimalle Temmuz başında açılmasına yol açacak.

Bu arada Beşiktaş transfer komitesi başkanı Umut Güner ve A Takım idari menejeri Ali Naibi bir dizi transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Roma'ya uçtuğu öğrenildi. Roma kulubüyle yapılan görüşmenin detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.