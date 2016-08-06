Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü Derneği'nin 30 Haziran 2016 itibarıyla net borcunun 512 milyon 463 bin 419 lira olduğu açıklandı.

2016'nın üçüncü olağan divan kurulu toplantısında, denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün mali durumuyla ilgili bilgi verdi.

Tuncel, kulüp derneğinin borcunun 512 milyon 463 bin 419 lira olduğunu belirtti.



Tuncel, kulüpte ayrıca tüzük tadil kongresinin yapılması gerektiğini vurgulayarak, "İvedilikle ilgili maddeler değiştirilmeli. Sistemlerde revizyona gidilmesi gerekiyor. Personel verimlilik politikası uygulanmalıdır." diye konuştu.