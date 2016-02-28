Beşiktaş’ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün borcunun, 31.12.2015 tarihi, futbol yatırımları A.Ş'nin ise 30.11.2015 tarihi itibariyle 1 milyar 214 milyon 149 bin 589 Lira olduğu açıklandı.

Yapımı devam eden Vodafone Arena'da gerçekleştirilen ve borcun açıklandığı toplantıya Başkan Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Yalçık Karadeniz, divan kurulu üyeleri katıldı.



2015’te 926 milyon liraydı



2015’te yapılan toplantıda takımın toplam borcunun 1 milyar 117 milyon 762 bin lirayken 167 bin lira olan alacaklar düşüldüğünde net borcun 926 milyon lira olduğu belirtilmişti.