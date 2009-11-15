Beşiktaş'ın borcu 181 milyon lira

Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 181 milyon 357 bin lira olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, yurt dışında olduğu için Swissotel'de gerçekleştirilen toplantıya katılmadı. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ertuğrul Kumcuoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz ve Divan Kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda ilk olarak Karadeniz söz aldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'e yapılan küfürlü saldırılara değinen Divan Kurulu Başkanı Karadeniz, ''Bu makam, hepimiz tarafından korunması gereken bir makamdır. Burada Ahmet, Mehmet oturmuş önemli değildir'' dedi.



-TOPLAM BORÇ 181 MİLYON 357 BİN LİRA-



Toplantıda Denetleme Kurulu Başkanvekili Mehmet Küçükince, kurulun raporunu okudu.

Küçükince, siyah-beyazlı kulübün 121 milyon 600 bin 616 lira borcu bulunduğu, ayrıca Kulüp Başkanı Yıldırım Demirören'e de 59 milyon 756 bin 573 lira borç olduğunu ifade ederek, toplam borcun 181 milyon 357 bin 189 lira olduğunu açıkladı.

Küçükince, derneğin mevcudunun 2 milyon 967 bin 268 lira, toplam borçlarının ise Demirören'e olan borçla birlikte 69 milyon 546 bin 884 lira olduğunu, BJK Futbol Yatırımları A.Ş'nin ise 78 milyon 814 bin 217 lira mevcuda, 193 milyon 591 bin 790 lira da borca sahip olduğunu kaydetti.

Divan Başkanlık Kurulu'nun faaliyet raporunda toplam 13 bin 488 kulüp üyesinin aidatını ödediği açıklandı.

Bu üyelerden 12 bin 875'inin oy kullanma hakkına sahip olduğu belirtilirken, son 2 yılda kulübe 450 kişinin üye olduğu ifade edildi.