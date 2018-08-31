Beşiktaş'ın Avrupa'da hedefi çok büyük

Ahmet Ürkmezgil: \'\'Çekinen değil çekinilen bir takımız artık\'\'

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: \'\'Hedefimiz final\'\'

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

UEFA Avrupa Ligi\'nde I Grubu\'nda Genk, Malmö ve Sarpsborg 08 takımları ile eşleşen Beşiktaş, gruptan çıkacağına emin.

Şampiyonlar Ligi\'nde oynamış olmanın tecrübesini UEFA Avrupa Lig\'nde kullanacaklarını belirten yöneticiler, \"Bizim gerçek hedefimiz UEFA Kupası\'nı almak. Gruptan lider çıkacağımızı düşünüyoruz, sonrasında ise her turu ayrı değerlendireceğiz\" diye konuştular.

AHMET ÜRKMEZGİL: \'\'ÇEKİNEN DEĞİL ÇEKİNİLEN BİR TAKIMIZ ARTIK\'\'

Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, \'\'Şampiyonlar Ligi\'nden geldik, buradaki tecrübemizi sahaya yansıtıp tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz ve kazanacağımıza da eminim. Biz artık çekinen değil çekinilen bir takımız ve kendimize güvenimiz tam.

Bu kura sadece Beşiktaş değil Türk futbolu açısından da çok önemli. Çünkü Beşiktaş ile beraber Fenerbahçe ve Akhisarspor da Belçika takımını çekti. Belçika ülke puanı olarak bizden üstte ve büyük bir fırsat bu kura. Yani Belçika takımlarını hepimiz yenersek ülke puanı açısından ve Belçika\'yı geçme açısından çok büyük yol kat etmiş oluruz. Bu sebeple başta kendi takımım Beşiktaş olmak üzere Fenerbahçe ve Akhisarspor\'a da başarılar diliyorum. Dün Galatasaray da iyi bir kura çekti, onlara da başarılar diliyorum. İnşallah bu sene ülke puanı açısından çok iyi bir Avrupa sezonu geçiririz\'\' dedi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU: \'\'HEDEFİMİZ FİNAL\'\'

Hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise, \'\'Biz takımımıza güveniyoruz. Çok iyi bir kadromuz var ve bu kupayı alacak güce sahip olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden Avrupa Ligi\'nde hedefimiz sonuna kadar gitmek. Zor ama başaracağımıza yürekten inanıyoruz\'\' diye konuştu.