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Spor

Beşiktaş'ın Avrupa yolundaki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne 3'üncü turdan başlayacak Beşiktaş'ın karşılaşabileceği rakipleri belli oldu

01 Haziran 2014 02:14

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Tur'undaki rakipleri kesinleşti.

Güney Kıbrıs Ligi'nde olaylar yüzünden ertelenen ve bugün tekrar edilen maçta Apoel Nicosia, AEL Limassol'u deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti ve böylece Beşiktaş'ın seribaşı olmasının önünü açmış oldu.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda seri başı olarak Dnipro, Panathinaikos, Feyenoord, Grasshopers ve AEL Limassol takımlarından biriyle eşleşmeye hak kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları 18 Temmuz'da çekilecek. İlk maçlar 29-30 Temmuz rövanşları ise 5-6 Ağustos'ta oynanacak.

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