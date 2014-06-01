Beşiktaş'ın Avrupa yolundaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Tur'undaki rakipleri kesinleşti.

Güney Kıbrıs Ligi'nde olaylar yüzünden ertelenen ve bugün tekrar edilen maçta Apoel Nicosia, AEL Limassol'u deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti ve böylece Beşiktaş'ın seribaşı olmasının önünü açmış oldu.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda seri başı olarak Dnipro, Panathinaikos, Feyenoord, Grasshopers ve AEL Limassol takımlarından biriyle eşleşmeye hak kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları 18 Temmuz'da çekilecek. İlk maçlar 29-30 Temmuz rövanşları ise 5-6 Ağustos'ta oynanacak.