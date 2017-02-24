Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi Olympiakos

Deplasmanda 3-1 yendiği Hapoel Beer Sheva'yı Vodafone Arena'da da 2-1'le geçen ve adını son 16'ya yazdıran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibi Olympiakos oldu.

Olympiakos, 2. turda Osmanlıspor'la eşleşmişti. İlk maçtan kendi sahasında 0-0 beraberlikle ayrılan Yunan temsilcisi, rövanş maçında 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını son 16'ya yazdırmıştı. Beşiktaş, ilk maçı 9 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı ise 16 Mart'ta Vodafone Arena'da yapılacak.

Olympiakos'tan ilk yorum

Olympiakos yetkilisi Kostas Vernikos, eşleşmeye ilişkin olarak, "Tahmin ediyordum bir Türk takımı geleceğini. Osmanlıspor ile Ankara'da karşılaşmıştık, şimdi İstanbul'da bir Türk takımı ile karşılacağız. Beşiktaş tarihi olan değerli bir takım. İki tarihi olan takım karşı karşıya gelecek. Takımı biliyoruz, Quaresma'yı beğeniyorum. Eşleşmeden mutluyum" diye konuştu.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler şöyle:

Celta Vigo - FK Krasnodar

Apoel - Anderlecht

Schalke - Mönchengladbach

Lyon - Roma

Rostov - Man. United

Beşiktaş - Olympiyakos

Gent - Genk

Kopenhag - Ajax