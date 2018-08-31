T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

İSTANBUL,(DHA) UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Genk, Malmö ve Sarpsborg ile eşleşen Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

31 Ağustos 2018 22:31

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda Genk, Malmö ve Sarpsborg ile eşleşen Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi\'ndeki fikstürü belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi\'ndeki ilk maçında 20 Eylül\'de evinde Sarpsborg\'u ağırlayacak olan Beşiktaş, 4 Ekim\'de Malmö ile deplasmanda ikinci maçına çıkacak. 25 Ekim\'de Genk\'i Vodafone Park\'ta konuk edecek olan siyah beyazlılar, 8 Kasım\'da ise deplasmanda Genk ile karşılaşacak. 29 Kasım\'da Norveç temsilcisi Sarpsborg\'un konuğu olacak olan Beşiktaş, grubun son maçında ise 13 Aralık\'ta Malmö\'yü konuk edecek. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avrupa LigiGrubu Genk MalmöSarpsborgBeşiktaş UEFA Avrupa LigiUEFA Avrupa LigiEylülBeşiktaşEkim MalmöEkim Genk Vodafone ParkKasımGenkKasım NorveçAralık Malmö
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24