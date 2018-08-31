Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda Genk, Malmö ve Sarpsborg ile eşleşen Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi\'ndeki fikstürü belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi\'ndeki ilk maçında 20 Eylül\'de evinde Sarpsborg\'u ağırlayacak olan Beşiktaş, 4 Ekim\'de Malmö ile deplasmanda ikinci maçına çıkacak. 25 Ekim\'de Genk\'i Vodafone Park\'ta konuk edecek olan siyah beyazlılar, 8 Kasım\'da ise deplasmanda Genk ile karşılaşacak. 29 Kasım\'da Norveç temsilcisi Sarpsborg\'un konuğu olacak olan Beşiktaş, grubun son maçında ise 13 Aralık\'ta Malmö\'yü konuk edecek.