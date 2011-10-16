-Beşiktaş'ın 6. haftada puan kaybı 8 İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a sahasında 2-0 yenilen Beşiktaş, 6. hafta sonunda puan kaybını 8'e çıkardı. Seyircisi önünde etkisiz bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, Eskişehirspor yenilgisi ve Gaziantepspor beraberliğinin ardından 2. mağlubiyetini alırken, 10 puanda kaldı. Sezona kötü başlayan Kayserispor ise, farklı skorlu galibiyeti kaçırdığı maçta 2. galibiyetini alarak, puanını 7'ye yükseltti. Beşiktaşlı taraftarlar, maç bitiminde kötü oyun ve sonuç nedeniyle takımlarını protesto etti. Yenilen ikinci golün ardından alkışlı protestoya başlayan taraftarlar, maç sonu bu sezon genellikle oynatılmayan Alman futbolcu Fabian Ernst ve eski Fransız futbolcu Pascal Nouma lehine bağırdı. Maçın son anlarında kapalı tribünde taraftarlar arasında çıkan kavga, kısa sürede engellendi. Kayserispor'a 2-0 yenilen Beşiktaş, bu sezon kendi evindeki 5. resmi maçta ilk kaybını yaşadı. Fiyapı İnönü Stadı'nda bu sezonki resmi maçlarda Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-1, Medical Park Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise ön elemede Rusya'nın Alania ekibini 3-0, grup maçında ise İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 5-1 yenmişti. -Rüştü ve İbrahim Toraman sakatlandı- Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Rüştü Reçber, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanırken, ikinci yarıda yerini genç Cenk Gönen'e bıraktı. Maçın ilk saniyelerinde mutlak bir golü önleyerek takımının maça adeta 1-0 yenik başlamasını engelleyen Rüştü, Gökhan Ünal ile gelişen atağı önlemeye çalışırken sol dizinden sakatlandı. İlk yarının son anlarında bir süre tedavi olan Rüştü, sakat sakat tamamladığı devrenin ardından ikinci yarıya çıkmadı. Karşılaşmanın 80. dakikasında bir yan topta kaleci Gökhan Değirmenci'nin yumrukları burnuna isabet eden İbrahim Toraman, sakatlandı. Beşiktaş, İbrahim Toraman'ın tedavi için oyun dışında bulunduğu anda 2. golü yerken, maça devam edemeyen deneyimli futbolcunun burnunun kırıldığı ve önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği öğrenildi. -Gökhan Değirmenci'nin gözyaşları- Kayserispor'un kalesini koruyan Gökhan Değirmenci, maç sonunda uzun süre göz yaşlarına engel olamadı. Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden genç kaleci, maç bitimi ceza sahası içinde yere kapaklanarak, ağladı. Gökhan'ı takım arkadaşları teskin etti. Gökhan maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, vefat eden babasının Beşiktaşlı olduğunu hatırlatarak, ''Bu sahada beni görmek istiyordu, Beşiktaş formasıyla veya başka bir takım formasıyla. Babamın vasiyetini yerine getirmek istiyordum. Alnımın akıyla görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. -Furkan'dan Beşiktaş'a 2. gol- Kayserispor'u 1-0 öne geçiren golü atan Furkan Özçal, Beşiktaş'a 2. golünü kaydetti. Genç futbolcu geçen sezon da Kayseri'de takımının 1-0 kazandığı maçta son dakikalarda golü atan isim olmuştu. -Guti yuhalandı- Bu sezon ilk kez bir lig maçında oynayan Guti, ikinci yarıda oyundan alınırken yuhalandı. Oyunda kaldığı süre içinde etkili olamayan İspanyol yıldız, 71. dakikada yerini Holosko'ya bırakırken taraftarların büyük bölümünce protesto edildi, bir grup taraftar ise alkışladı. Skor 2-0 olduktan sonra Beşiktaş'ın Portekizli yıldızları da zaman zaman protestodan nasibini aldı. -Rebrov takipte- Beşiktaş-Kayserispor maçını Dinamo Kiev'in yardımcı antrenörü Sergiy Rebrov da izledi. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Rebrov, UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Ekim Perşembe günü ağırlayacakları rakiplerinin son durumunu mercek altına aldı. -Kayserispor, son 10 maçta 7. kez puan aldı- Kayserispor, genel toplamda galibiyet açısından çok gerisinde kaldığı Beşiktaş'a son dönemdeki lig maçlarında ise üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki son 10 lig maçının 7'sinde rakibinden puan almayı başardı. Kayserispor, Beşiktaş ile son 10 maçından 6'sını kazanırken, 1 kez berabere kaldı, 3 kez de yenildi. -Galibiyeti sıraya koydular- Beşiktaş-Kayserispor maçlarında son yıllarda ilginç bir istatistik dikkati çekiyor. İki takım arasında 2008-2009 sezonundan bu yana oynanan son 7 lig maçında taraflar sırayla birer galibiyet aldı.