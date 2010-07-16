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BEŞİKTAŞ'IN 3. TURDAKİ RAKİBİ ÇEK CUMHURİYETİ'NDEN ANKARA (A.A)

16 Temmuz 2010 17:59

-BEŞİKTAŞ'IN 3. TURDAKİ RAKİBİ ÇEK CUMHURİYETİ'NDEN ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla karşılaşacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenen kura çekiminde, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı takım belirlendi. 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi Vikingur takımını dün İstanbul'da oynanan ilk maçta 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde eden Beşiktaş, 22 Temmuz Perşembe günü Faroe Adaları'nda oynanacak rövanş maçında tur atlaması halinde Plzen'in rakibi olacak.  Beşiktaş, Vikingur'u elemesi halinde 3. turda ilk maçını 29 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

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