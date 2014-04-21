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Beşiktaş'ta silahlı kavga; yoldan geçen bir genç hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde bir kafede çıkan kavgada silahlar patladı. Bir kurşun o sırada cadde üzerinde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Erkan Bektaş isimli gencin başına isabet etti

21 Nisan 2014 13:02

İstanbul’da Ortaköy Meydanı Muallim Naci Caddesi üzerinde sabah saat 05.00 sularında cadde üzerinde bulunan bir kafede bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kavga esnasında taraflardan biri karşı tarafa silahla ateş açtı. Bu sırada cadde de yürüyen Erkan Bektaş rastgele ateşlenen silahın hedefi oldu. Kafasından yaralanan Bektaş, yere yığıldı. Olayın ardından zanlı kaçarak kayıplara karıştı.

Radikal’in haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erkan Bektaş’a bir süre kalp masajı yaptı. Ancak başından vurulan Bektaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından Bektaş’ın yanında bulunan arkadaşları şoka girdi. Gözyaşlarına hakim olamayan gencin arkadaşları, yaşanan olaya tepki gösterdi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Bektaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Hayatını kaybeden Erkan Bektaş’ın ünlü bir gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenildi.

 

Laf atma yüzünden silahlar ateşlenmiş

 

Olay esnasında kafede bulunan bir görgü tanığını ise olayı şöyle anlattı:

"Ben lavaboya girerken yukarıda iki kişi konuşuyordu. Adamın biri silah kullanan kişiye ‘Benim karıma laf atana ben sıkarım’dedi. Öteki de ‘yok ben sıkarım, kim bu’ dedi. Ben aşağı indim lavabodan sonra. Çorbamı tam içerken bunlar gelerek arka masadakilere, ‘benim karıma kim laf attı’ dedi. Onlar ‘biz atmadık abi’ dedi. Ondan sonra ‘Bekleyin’ dedi, karısını çağırdı. Kadın geldi, ‘bu laf attı’ dedi. O da silahını çıkararak ateş etmeye çalıştı. Sonra kaçtık dışarıda da silah sıkmaya devam etti” dedi.

Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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