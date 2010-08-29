T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ'A İSPANYOL GOLCÜ MADRİD (A.A)

29 Ağustos 2010 16:01

-BEŞİKTAŞ'A İSPANYOL GOLCÜ MADRİD (A.A) - 29.08.2010 - İspanyol spor gazetesi Marca, Portekiz'in Benfica takımının Real Madrid'den transfer ettiği 19 yaşındaki Rodrigo'yu Beşiktaş'a kiraladığını yazdı.  Haberde, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Rodrigo'nun, Lizbon kentinin kulübünde forma şansı bulamayacak olmasından dolayı 1 yıllığına Beşiktaş'a kiralandığı belirtildi. Benfica'nın Paraguaylı forvet oyuncusu Cardozo'yu satamamasından dolayı istemeyerek de olsa Rodrigo'yu kiralık vermek zorunda kaldığı kaydedildi. 19 yaş altı İspanya Milli Takımı'nda da oynayan Rodrigo, gelecek vaat eden fotbolcular arasında gösteriliyor. Brezilya asıllı olan İspanyol futbolcu Rodrigo, bu sezon 6 milyon avro karşılığında Real Madrid'den Benfica'ya transfer olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24