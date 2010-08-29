-BEŞİKTAŞ'A İSPANYOL GOLCÜ MADRİD (A.A) - 29.08.2010 - İspanyol spor gazetesi Marca, Portekiz'in Benfica takımının Real Madrid'den transfer ettiği 19 yaşındaki Rodrigo'yu Beşiktaş'a kiraladığını yazdı. Haberde, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Rodrigo'nun, Lizbon kentinin kulübünde forma şansı bulamayacak olmasından dolayı 1 yıllığına Beşiktaş'a kiralandığı belirtildi. Benfica'nın Paraguaylı forvet oyuncusu Cardozo'yu satamamasından dolayı istemeyerek de olsa Rodrigo'yu kiralık vermek zorunda kaldığı kaydedildi. 19 yaş altı İspanya Milli Takımı'nda da oynayan Rodrigo, gelecek vaat eden fotbolcular arasında gösteriliyor. Brezilya asıllı olan İspanyol futbolcu Rodrigo, bu sezon 6 milyon avro karşılığında Real Madrid'den Benfica'ya transfer olmuştu.