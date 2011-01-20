-BEŞİKTAŞ'A YENİ ANTRENÖR İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı'nda, teknik direktör Bernd Schuster'in ekibine İspanyol antrenör Angel Jesus Mejias Rodriguez de katıldı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, Rodriguez'in, siyah-beyazlı ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapacağı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, Rodriguez ile 2011-2012 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzalandığı, İspanyol teknik adama bu sezonun yarı dönemi için 50 bin avro, gelecek sezon için de 100 bin avro ödeneceği belirtildi.