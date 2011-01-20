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BEŞİKTAŞ'A YENİ ANTRENÖR İSTANBUL (A.A)

20 Ocak 2011 00:11

-BEŞİKTAŞ'A YENİ ANTRENÖR İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı'nda, teknik direktör Bernd Schuster'in ekibine İspanyol antrenör Angel Jesus Mejias Rodriguez de katıldı.  Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, Rodriguez'in, siyah-beyazlı ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapacağı bildirildi.  Şirketten yapılan açıklamada, Rodriguez ile 2011-2012 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzalandığı, İspanyol teknik adama bu sezonun yarı dönemi için 50 bin avro, gelecek sezon için de 100 bin avro ödeneceği belirtildi.

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