'Beşiktaş'a UEFA'dan ceza gelebilir'

Beşiktaş Kulübü'nün eski Asbaşkanı Levent Erdoğan, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) Kara Kartal'a ceza gelebileceği ileri sürdü.

Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre; kulübün ekonomik durumuna değinen Erdoğan, "UEFA'nın mali fair-play kuralları çerçevesinde çok büyük sorun yaşayacağız. UEFA müfettişleri en ince detayına kadar ilgileniyor. Beşiktaş'ın UEFA tarafından cezalandırılması çok yüksek olasılık. Geçen sezon bile gece yarısı 00.00'da son saniyede, birileri iknâ edilerek de bir giriş yapılabildi. Bu sene daha büyük bir borç var. Ben durumu karanlık görüyorum" dedi.

Borç 1 milyar lirayı geçti

Levent Erdoğan, "Başkanımız 'Ne var ki?' diyerek her şeyi toz pembe görüyor. Divan Kurulu'nda yönetim 'Bilgisayar sisteminde sorun var' diyerek borçlarla ilgili bilgi getirmedi, ama borçlar belli. 1 milyar TL'nin üstünde. Sadece Futbol A.Ş.'nin borcu 550 bin TL. Daha kötüsü, Beşiktaş'ın tüm gelirleri tüketildi. Gelir yok. Bu çok daha önemli. Borç gelir olursa ödenir, ama şu anda Beşiktaş'ın geliri yok. Bu paralarının da ne şekilde harcandığı da soru işareti" ifadelerini kullandı.