Beşiktaş'a üç müjde birden; eski Kartal dönüyor!

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın, Oğuzhan Özyakup'u bir kaç gün içerisinde KAP'a bildirileceğini açıklamasının ardından sözleşme detayları da netleşti.

Oğuzhan ile yıllık 2 Milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 12 milyon Euro serbest kalma ücreti konduğu belirtildi.

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta, Rafael için Fransız L'Equipe gazetesi transferi sayfalarına taşırken, sözlü mutabakatın sağlandığı ve transferde imzaların atılması için pürüz kalmadığının altını çizdi.

Öte yandan Beşiktaş'ta Manuel Fernandes bilmecesi de çözülüyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Başkan Orman'ın "gelmeyi çok istiyor" açıklmasının ardından gözlerin çevrildiği Portekizli yıldızın Rus ekibiyle sözleşme yenilemediği ve Beşiktaş'la anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'a gelmek isteyen Fernandes ile Orman'ın önümüzdeki hafta bir araya gelmeyi planladığı ve yıllık ücretinde anlaşılması durumunda KAP'a bildirileceği öğrenildi.