Beşiktaş'a Quaresma'dan kötü haber geldi...

T24 - Rapid Wien maçında sakatlanan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, en az 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.





UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Avusturya'nın Rapid Wien takımını 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Ricardo Quaresma'nın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kesinleşti.





MR'a giren Portekizli oyuncunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık oluştuğu ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.





Portekizli yıldız futbolcu, pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği gibi, milli takım arasından sonraki Manisaspor, Kayserispor ve Sivasspor maçlarında da takımdaki yerini alamayacak.





Yıldız oyuncu ayrıca; uzun bir aradan sonra yeniden seçildiği Portekiz milli takımının 8 Ekim'de Danimarka ile içerde ve 12 Ekim'de İzlanda ile dışarıda oynayacağı maçlara da çıkamayacak.





Quaresma ve Beşiktaş teknik heyetini en çok üzen konu ise Portekizli starın eski takımına karşı Avrupa Ligi'nde oynanacak olan kritik maçlar öncesi sakatlanması...





21 Ekim'de Porto ile İstanbul'da karşılaşacak olan Siyah-Beyazlı takımda Quaresma yer alamayacak. Portekizli oyuncunun 4 Kasım'daki rövanşa ise yetişmesi bekleniyor.





