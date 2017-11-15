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Spor

Beşiktaş'a, Pepe'den müjdeli haber

İSTANBUL

15 Kasım 2017 16:50

İSTANBUL.(DHA)

Beşiktaş\'a Portekiz Milli Takımı\'nın ABD ile oynadığı maçta sakatlanan Pepe\'den müjdeli haber geldi.
Pepe, karşılaşmanın 10/uncu dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Ancak Portekizli futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı, Beşiktaş\'la önemli maçlar oynayacağını belirterek tedbir amaçlı sahayı terk ettiği belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün sağlık görevlileriyle görüşen Pepe\'nin cuma akşamı yapılacak Akhisar Belediye ve Şampiyonlar Ligi\'ndeki Porto maçlarında oynayabileceğini ilettiği öğrenildi.
TOSİC SAĞLAM DÖNÜYOR
Sırbistan Milli Takımı\'nın Çin kampına katılan Tosic\'in de dönüşe geçtiği bildirildi. Tosic de cuma akşamki maçı öne sürerek Çin\'den erken ayrılmak istediği, Sırbistan Federasyonu yetkililerinin de buna izin verdiği açıklandı. Böylece Tosic uzun yolculuktan sonra dinlenme imkanı bulacak ve Akhisar Belediye maçında oynayabilecek.
GÖKHAN GÖNÜL DE OYNUYOR
Beşiktaş\'ta sevindirici bir haber de Gökhan Gönül\'den geldi. Sakatlığını tamamen atlatan Gökhan Gönül\'ün de cuma akşamı formasını giyebileceği ifade edildi.

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