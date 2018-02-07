T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'a müjdeli haber!

Siyah-beyazlılar, Kardemir Karabükspor maçına hazırlanıyor

07 Şubat 2018 19:02

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic takımla çalıştı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, Gençlerbirliği karşısında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularının ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, son bölümde minyatür kale maç ve şut çalışması üzerinde durdu.

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(beIN SPORTS)

ETİKETLER

BeşiktaşTosicAtibaantrenmanmüjdehabersakatlıkiyileşmeSüper LigKarabükKardemir KarabüksporVodafone Park

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24