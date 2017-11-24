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Spor

Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Malatya'ya geldi

24 Kasım 2017 22:09

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Malatya\'ya geldi.
Uçakla saat 17.30\'da Erhaç Havalimanı\'na inen siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileri ile karşıladı. Özellikle Quaresma\'ya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çekerken, üzerlerindeki Beşiktaş formalarına imza attırdı. Havalimanında bekleyen bazı taraftarlar da futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş ile fotoğraf çektirirken, bir taraftar ise Kulüp Başkanı Fikret Orman\'a çiçek verdi. Havalimanından otobüsle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Siyah-beyazlı kafilede Kulüp Başkanı Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvaları\'ndan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Hakan Özköse de yer aldı.
Siyah-beyazlı takımda cezalı olan Tosic, Medel ile Caner Malatya\'ya getirilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Taraftarlar
- Meşale
- Futbolcular
- Genel ve detay görüntüler

HABER - KAMERA: TAHA AYHAN-MALATYA-DHA

FOTOĞRAFLI

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