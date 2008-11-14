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Spor

Beşiktaş'a kötü haber

Beşitaş'ta Sivok'un ardından, sakatlığı geçmeyen Cisse'nin de Bursaspor'a karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.

14 Kasım 2008 02:00

Beşitaş'ta Sivok'un ardından, sakatlığı geçmeyen Cisse'nin de Bursaspor'a karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.


Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Yarım saat süren antrenman kondisyon çalışmalarının ardından, istasyon çalışmaları ile devam etti. Siyah-beyazlılar idmanın son bölümünde ise hücum ve savunma varyasyonları üzerinde çalışmalar yaptılar.

Bu arada antrenmana sol ayak bileğinden sakatlanan Sivok ve sol arka adalesinde hafif sakatlık yaşayan Cisse katılmadı.

Her iki oyuncunun da tedavisine devam edildiği öğrenilirken, hem sarı kart cezalısı hem de sakatlığı sebebiyle Bursasspor maçında forma giyemeyecek olan Sivok'un yanı sıra, Cisse'nin de oynayamayacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takım yarın saat 15.00'te karayoluyla Bursa'ya hareket edecek.

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