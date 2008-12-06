Beşiktaş'a 'Kocaman' darbe

Turkcell Süper Lig'in 14. haftasında Ankaraspor'u konuk eden Beşiktaş, bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini 3-1'lik skorla aldı.İnönü Stadı'ndaki maçın ilk yarısında oldukça çekişmeli ve bol pozisyonlu bir mücadele vardı.İlk dakikalarda Tello ve Nobre ile pozisyonlar bulan Beşiktaş sonuç alamadı. Etkili kontrataklar geliştiren konuk Ankaraspor ise 20. dakikada Neca'nın şık golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra Bilal ile 2 kez daha gole yaklaşan Ankaraspor, devrenin sonlarına doğru kalesinde baskı yedi.Bu baskıda 41. dakikada Zapotocny ile golü bulan Beşiktaş soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle indi.İkinci yarıya da orta alanda topa sahip olarak başlayan Ankaraspor, 51. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Sivok'u kendi kalesine attığı golle tekrar öne geçti. Golden sonra oyundan düşmeyen ve sağ kanattan etkili ataklar geliştiren Beşiktaş, Nobre, Delgado ve Zapotocny'nin vuruşlarında tabelayı değiştiremedi.Siyah-beyazlılar 72. dakikada Sivok'un Ankarasporlu Weeks'e yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, skoru belirleyen gol uzatma anlarında Ankaraspor'lu Bilal'den geldi ve maç konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Bu sonuçla ligde üst üste ikinci, sahasındaki ilk yenilgisini alan Beşiktaş, haftayı 25 puanla kapadı. Ligin flaş takımı Ankaraspor ise 3 haftalık yenilgi serisine İstanbul'da son vererek puanını 26'ya çıkardı.Stat: BJK İnönüHakemler: İlker Meral x, Serkan Gençerler xx, Uygar Bebek xxBeşiktaş: Rüştü xxx, İbrahim Toraman x, Sivok x, Zapotocny xx (Dk. 76 Serdar Kurtuluş x), İbrahim Üzülmez x, Ekrem x, Uğur xx (Dk. 46 Serdar Özkan x), Delgado x (Dk. 79 Holosko x), Tello xx, Bobo x, Nobre xAnkaraspor: Senecky xx, Erhan xx, Ediz xxx, Batak xxx, Uğur xx, Özer xxx, Adem xx, Hürriyet xxx, Bilal xxx, Neca xx (Dk. 66 Theo x) (Dk. 85 Muhammet Hanefi x), Murat Tosun xxx (Dk. 84 Konate x)Goller: Dk. 20 Neca, Dk. 51 Sivok (kendi kalesine), 90+4 Bilal (Ankaraspor), Dk. 41 Zapotocny (Beşiktaş)Sarı kart: Dk. 63 Ediz (Ankaraspor)Kırmızı kart: Dk. 72 Sivok (Beşiktaş)16. dakikada Erhan'ın sağdan pasında ceza alanı içinde boş pozisyonda topla buluşan Bilal'ın şutunda, kaleci Rüştü, parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere attı.17. dakikada Delgado'nun uzun pasında ceza yayı içinde topla buluşan Tello, meşin yuvarlağı kafayla ceza alanı içindeki Nobre'nin önüne bırakmak istedi. Ancak Nobre'den önce topa müdahale eden Batak, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.20. dakikada Hürriyet'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Neca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Rüştü'nün solundan filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.23. dakikada sağdan topla ceza alanı içine inen Hürriyet'in sert şutunda, kaleci Rüştü, son anda meşin yuvarlağı çeldi. Topu takip eden Bilal'in, bir kez daha kaleye göndermek istediği topu, Rüştü son anda uzanarak kornere gönderdi ve önemli bir tehlikeyi önledi.30. dakikada Neca'nın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bilal, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda kötü bir vuruş yaptı. Ankaraspor, kaleci Rüştü'nün göğsünden dönen topu bir kez daha değerlendirmek isterken, oyuncusunun ofsaytta kalması sonrası atağı sürdüremedi.32. dakikada Uğur'un soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Tello, meşin yuvarlağı kafayla Ekrem'e indirdi. Ancak Ekrem, müsait pozisyonda topu kötü bir vuruşla auta attı.36. dakikada Bobo'nun sağdan yapmak istediği ortada top kaleye yönelirken, kaleci Senecky, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.41. dakikada İbrahim Üzülmez'in soldan ortasında ceza alanı içinde bulunan Bobo, topu kafayla arka direkte daha müsait pozisyondaki Zapotocny'ye aşırdı. Çek oyuncu, bekletmeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek 1-1 beraberliği sağladı.Karşılaşmanın ilk yarısı da karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.51. dakikada Ankaraspor atağında Uğur, soldan yerden sert bir orta yaptı. Ceza alanı içinde rakibinden önce meşin yuvarlağı, uzaklaştırmak isteyen Sivok, ters bir vuruşla filelere attı ve konuk ekip 2-1 öne geçti.58. dakikada Serdar Özkan'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Nobre'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.65. dakikada Tello'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Senecky'den seken topu İbrahim Toraman, kaleye göndermek istedi. Savunmadan dönen topu bir kez daha değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Zapotocny'nin kötü vuruşla meşin yuvarlağı auta atması sonrası hücumdan boş döndü.67. dakikada Zapotocny'nin ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan İbrahim Üzülmez, rakibini geçmek isterken yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazında bulunurken, hakem İlker Meral, devam kararı verdi.71. dakikada Ankaraspor yarı alanından uzun gelen topa İbrahim Toraman, müdahale edemeyince, Murat Tosun, meşin yuvarlağı kontrol etti. Murat Tosun, kaleci Rüştü'yü de geçtikten sonra ceza alanı içinde etkisiz bir vuruş yapınca Zapotocny, topu uzaklaştırdı.72. dakikada Sivok, Theo'nun ayağına basınca hakem İlker Meral, Çek oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.77. dakikada Bilal'ın soldan ortasında ceza alanı önünde topla buluşan Hürriyet'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Rüştü'de kaldı.80. dakikada ceza alanı içinde Ankaraspor savunmasından seken topu önünde bulan Holosko'nun şutunda, kaleci Senecky meşin yuvarlağı kornere çeldi.83. dakikada Bobo'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Kurtuluş'un vuruşunda, meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.94. dakikada Beşiktaş golü ararken, kalesinde 3. golü gördü. Siyah-beyazlı takımın kullandığı korner atışı sonrası orta sahada topu alan Konate'nin pasında savunmanın arkasında tek başına meşin yuvarlakla buluşan Bilal, kaleci Rüştü ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere attı ve Ankaraspor böylece karşılaşmayı 3-1 kazandı.