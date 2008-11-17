Beşiktaş’a kalan miras İHAM'lik

Mirasını uzun süre hizmet verdiği Beşiktaş’a bırakan Mahmut Şevket Belgin’in yakınları İHAM'’ye başvurdu.



Beşiktaş’a uzun yıllar futbolcu, yönetici ve asbaşkan olarak hizmet veren ve 2001’de 90 yaşındayken ölen Mahmut Şevket Belgin’in, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne (BJK) bıraktığı miras sonrası açılan dava İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne (İHAM) gitti.

Belgin’in yasal mirasçılarından teyzesinin oğlunun kızı Meral Dündar, Şevket Belgin’in vasiyetnamesinin iptali için dava açmış, ancak dava yerel mahkemece reddedilmişti.



Müdürüne fabrika bıraktı



Çocuğu bulunmayan Belgin, 14 ayrı vasiyet düzenledi. Belgin, 5 Şubat 1999’da kendi el yazısıyla kaleme aldığı son vasiyetinde, Zatel Pres Döküm Fabrikası’nı, muhasebe müdürü Şahin Karacan’a bıraktı. Belgin, 84 bin YTL’nin de bazı yakınlarına 2 ile 30 bin YTL arasında değişen miktarlarda dağıtılmasını istedi.

Değeri 600-700 bin YTL olduğu tahmin edilen evi de bulunan Belgin, mirasının geri kalan kısmını BJK’ye bıraktı ve kulübün adına bir spor tesisi yaptırmasını vasiyet etti. Belgin vasiyetine ek olarak akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporu da notere sundu.

Dündar’ın 2002’de açtığı davanın başvuru dilekçesinde Belgin’in vasiyeti düzenlendiği sırada 90 yaşında olduğu hatırlatılarak, son 10 yılını hastabakıcısıyla birlikte geçirdiği ve son iki yılında bunalım belirtileri gösterdiği, vasiyeti tanzim ederken akıl sağlığının yerinde olmadığı ve çevresinin etki ve baskısı altında olduğu öne sürüldü.



‘Dışarda 30 milyonu var’



Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesi, “vasiyetnamenin iptali” davasını reddetti. İki kez Yargıtay’a giden davanın reddedilmesi yönündeki karar değişmeyince Dündar’ın avukatı Şenol Kuni, İHAM’ye başvurdu. İHAM’ye “Adli yargılama olmadığını” belirten bir dilekçeyle başvurduklarını ve davanın kabul edildiğini belirten Kuni şunları söyledi: “Cirosu çok yüksek bir fabrikanın, yanında çalışan kişiye bırakılması hayli düşündürücü. Üstelik Belgin’in yurt içindeki mevduat hesabında 800 bin YTL bulunsa da yurt dışındaki mevduatının 30 milyon doları aşkın olduğu söyleniyor.”





