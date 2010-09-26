-BEŞİKTAŞ'A İYİ HABER İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - Beşiktaş'ta, Medical Park Antalyaspor maçında sakatlanan Ricardo Quaresma ile sakatlığı süren Guti'nin yarın yapılacak kontrollerden sonra antrenmana çıkabilecekleri bildirildi. Medical Park Antalyaspor maçında üst baldırlarına ve göğüs kafesine darbeler alan Quaresma'nın bugün tedavi olduğu belirtilirken, kulüp doktoru Devrim Urgun, Portekizli futbolcunun ağrılarının bulunduğunu ve yarın sabah yapılacak kontroller sonrasında antrenmana katılabileceğini söyledi. Urgun, bugün takımdan ayrı çalışan Guti'nin de yine yarın yapılacak kontrollerinin ardından takımla çalışabileceğini sözlerine ekledi.