-BEŞİKTAŞ'A İSPANYOL VE BELÇİKALI HAKEM İSTANBUL (A.A) - 24.07.2010 - Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen ile yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu. İki takım arasında 29 Temmuz Perşembe günü başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak ilk maçı İspanyol hakem Carlos Clos Gomez yönetecek. BJK İnönü Stadı'nda 5 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak rövanş maçında ise Belçikalı hakem Jerome Efong Nzolo görev yapacak.