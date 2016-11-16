Beşiktaş'a Ganalı yıldız

Beşiktaş yönetimi, Malmö’nün Ganalı ön liberosu Kofi Adu ile yakından ilgileniyor.



İsveç'in Malmö takımında başarılı performansıyla dikkatleri çeken Ganalı ön libero, sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan ve ilerleyen yaşıyla kariyerinin sonuna yaklaşan 33'lük Atiba'nın yerine düşünülüyor.

Scout ekibi, forma giydiği maçları dikkatle izlediği Adu'yu çalışkanlığı, ikili mücadele gücü, isabetli pasları ve oyun tarzıyla Beşiktaş'ın Kanadalı dinamosuna benzeterek “Yeni Atiba olur” öngörüsünde bulunuyor.



Kulübüyle 31 Aralık 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta sahayı Kartal yapmak için sezon sonunda harekete geçilmesi bekleniyor.