T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'a Ganalı yıldız

Malmö ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Ganalı Kofi Adu için resmi teklif götürülmesi bekleniyor

16 Kasım 2016 12:17

Beşiktaş yönetimi, Malmö’nün Ganalı ön liberosu Kofi Adu ile yakından ilgileniyor.

İsveç'in Malmö takımında başarılı performansıyla dikkatleri çeken Ganalı ön libero, sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan ve ilerleyen yaşıyla kariyerinin sonuna yaklaşan 33'lük Atiba'nın yerine düşünülüyor.

Scout ekibi, forma giydiği maçları dikkatle izlediği Adu'yu çalışkanlığı, ikili mücadele gücü, isabetli pasları ve oyun tarzıyla Beşiktaş'ın Kanadalı dinamosuna benzeterek “Yeni Atiba olur” öngörüsünde bulunuyor.

Kulübüyle 31 Aralık 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta sahayı Kartal yapmak için sezon sonunda harekete geçilmesi bekleniyor.

ETİKETLER

BeşiktaşKofi AduMalmötransfer

İlgili Haberler

Gökhan Töre'den "beni alın" telefonu

Gökhan Töre konusundaki son kararı Şenol Güneş'in vereceği belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24