Beşiktaş'a doping testi; İsmail, Atiba, Oğuzhan, Gomez ve Sosa'dan örnek alındı, pozitif çıkarsa cezası çok ağır!

Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün bir ilke imza atarak, siyah beyazlı 5 oyuncudan dün doping için numune aldı. Ümraniye’ye giden TFF Dopingle Mücadele Kurulu, İsmail Köybaşı, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Mario Gomez ve Jose Sosa’ya doping testi yaptı.

Hürriyet’ten İsmail Er’in haberine göre, test yapılan futbolcular antrenman verileri dahil, performans testlerinde her zaman üst düzey sonuçlar ortaya koyduğu için seçildi. Maç dışında ilk defa Beşiktaş’a yapılan uygulamanın bundan sonra diğer kulüplere de uygulanacağı öğrenildi.

Cezası çok ağır

TFF Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı’nın 40. maddesinin 2. fıkrasına göre birden fazla oyuncunun doping yaptığının tespiti halinde takıma puan silme, müsabakadan veya ligden ihraç cezası verilebiliyor.