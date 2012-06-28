Beşiktaş bu sezon Arena'da, seneye Saracoğlu'nda

Kısa süre içinde resmen açıklanacak formüle göre Beşiktaş, maçlarını önümüzdeki sezon TT Arena’da sonraki sezon da Şükrü Saracoğlu’nda oynayacak.

İnönü Stadı yeniden yapılana kadar Beşiktaş’ın maçlarını nerede oynayacağı konusunda çıkan krize çözüm bulundu.

Dün Spor Bakanı Suat Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve ve Galatasaray 2. Başkanı Ali Dürüst’ün yaptığı zirveden formül çıktı.

Pazartesi günü açıklannması beklenen karara göre, Beşiktaş önümüzdeki 2 yıl maçlarını ezeli rakiplerinin evinde oynayacak.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk’ün katı tutumu bilinirken, dünkü zirvede Demirören’in, “Ligi başlatıyoruz, kura çekmemiz lazım. Bir an önce bu sorunu çözmeliyiz. Hazır birlikteyken ve sayın bakan da buradayken noktayı koyalım” dediği ve bunun üzerine 1+1 formülü üzerinde anlaşıldığı kaydedildi.



'Buyursunlar gelsinler'



Konuya Fenerbahçe camiasının bakış açısı ise Başkanvekili Abdullah Kiğılı'dan geldi:

Buyursunlar, gelsinler. Bizim kapımız herkese açık. Biz zor günlerde tek başına kalmanın ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Stadımızı seve seve Beşiktaş ile paylaşırız.