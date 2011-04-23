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Spor

BEŞİKTAŞ'A BİR ŞOK DA BOBO'DAN İSTANBUL (A.A)

23 Nisan 2011 17:31

-BEŞİKTAŞ'A BİR ŞOK DA BOBO'DAN İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - Sakatlıklar yönünden sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de Bobo'dan geldi. Brezilyalı futbolcunun, kasığında yaşadığı sorun nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de bu haftaki Konyaspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı.   Maslak Acıbadem Hastanesi'nde MR'ı çekilen Bobo'nun sol kasığında zorlanmaya bağlı ödem tespit edildi.  Golcü oyuncunun Konyaspor maçında görev yapamayacağını belirten kulüp doktoru Devrim Urgun, Brezilyalı futbolcuyu gelecek haftaki Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi. Beşiktaş'ın bir diğer forveti Hugo Almeida da hafta içinde Gaziantepspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kasığından sakatlanmış ve 11 Mayıs'taki kupa finale yetiştirilmeye çalışılacağı duyurulmuştu.

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