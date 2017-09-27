Beşiktaş'a ara vermedi

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Süper Lig\'in 7. haftasında pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Basına kapalı olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması ve duran top organizasyonları yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından Cuma günü 18.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.