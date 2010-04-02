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Spor

Beşiktaş'a Ankaragücü'nden çelme: 0 - 0

Turkcell Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü başkentte golsüz berabere kaldı.

02 Nisan 2010 03:00

T24 - Turkcell Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü başkentte golsüz berabere kaldı. Önemli oyuncularından yoksun mücadele eden siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.


Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştı.


Karşılaşmadan gol sesi çıkmazken, Beşiktaş puanını 56'ya Ankaragücü ise 33'e çıkarttı.


Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Ankaragücü oldu. Vittek'le siyah beyazlı ekibin kalesine etkili gelen başkent temsilcisi, bu fırsatı değerlendiremedi.


Beşiktaş kendi sahasından hızlı çıkarak Bobo ve Holosko ile rakip kalede tehlikeli olurken, top daha fazla sahip olan Ankaragücü de Mehmet Çakır ve Vittek'le net gol pozisyonları yakaladı.
Ankaragücü'nde 40. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Mehmet Çakır, düzgün bir vuruşla topu filelere buluşturdu. Ancak kalkan ofsyat bayrağı nedeniyle gol geçerli sayılmadı.


Kalan sürede iki takım da son vuruşlarda etkili olmazken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.


Karşılaşmanın ikinci yarısı Ankaragücü'nün baskısıyla başladı. Beşiktaş ilk bölümde kendi sahasından top çıkartmakta zorlanırken, başkent temsilcisi Rüştü'yü aşmayı başaramadı.


71. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde oluşan karambolde top ağlara gitti, ancak hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağıyla gol geçerli sayılmadı.


Bu dakikadan sonra başkent ekibinin kalesine daha etkili gitmeye başlayan Beşiktaş'ta 79. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Bobo'nun ser vuruşunda top direkten geri geldi.


Kalan sürede iki takım da gol bulmayı başaramazken, maç da 0-0 eşitlikle sona erdi.



ANKARAGÜCÜ: 0 - BEŞİKTAŞ: 0



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Barış Şimşek, Emre Eyisoy, Erhan Sönmez

Ankaragücü: Serkan, Geremi, Koray, Rajnoch, Elyasa, Mehmet, Hürriyet, Sapara, Rothen, Vassell, Vittek

Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Kaş, İbrahim Toraman, Sivok, İbrahim Üzülmez, Necip, Ekrem, Uğur, Fink, Holosko, Bobo

Sarı kart: Dk. 7 Rothen (Ankaragücü)











































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