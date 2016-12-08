Beşiktaş'a ağır ceza kapıda!

Dinamo Kiev­-Beşiktaş maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA’nın iki kulübe de ceza vereceği öne sürüldü.

Ukrayna ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2012'nin organizasyon komitesi başkanı olan Markijan Loebkivski, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, Dinamo Kiev-Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan tribün ve stat dışı olayları nedeniyle bu yönde bir yaptırımın uygulanacağını söyledi.



2018 Şampiyonlar Ligi finalinin aynı statta oynanacak olması nedeniyle UEFA yetkililerinin Dinamo Kiev­-Beşiktaş karşılaşmasını mercek altına aldığını dile getiren yetkili, şehirde bıçakla yaralananların olduğu, bayrakların yakıldığı ve tribünde grupların birbirine girdiği olayların cezasız bırakılmayacağını ifade etti.



Markijan Loebkivski, UEFA yetkililerinin iki kulüple ilgili sert yaptırım kararı aldığını da bildirdi.