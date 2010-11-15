-BEŞİKTAŞ'A 2 GÜN BAYRAM İZNİ İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenerek haftayı 3 puanla kapayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Bernd Schuster futbolculara 2 gün izin verdi. Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü Fiyapı İnönü Stadı'nda oynayacağı 13. hafta maçının hazırlıklarına 17 Kasım Çarşamba günü başlayacak. Sabah saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak siyah-beyazlılar, saat 10.30'da da haftanın ilk antrenmanına çıkacak. Geleneksel bayramlaşma töreni ise 19 Kasım Cuma günü yapılacak. Akaretler'de bulunan kulüp binasındaki divan kurulu lokalinde yapılacak olan bayramlaşma töreni, saat 11.00'de başlayacak.