-BEŞİKTAŞ: 2 - KONYASPOR: 2 İSTANBUL (A.A) - 20.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçta Beşiktaş, Konyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. 54. dakikada Beşiktaş mutlak bir golden oldu. Ceza alanına topla giren Ersan pasını Tabata'ya aktardı. Tabata'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Holosko'nun vuruşunda, top yandan auta çıktı. 56. dakikada Beşiktaş atağında Tabata sol çaprazdan çok sert vurdu. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı. 59. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Nobre pasını Tabata'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tabata'nın plase vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı. 62. dakikada Konyaspor eşitliği yakaladı. Montona'nın sağ kanattan ortasında topla buluşan Hakan, topu altıpas içindeki Grajciar'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2 64. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Ersan'ın vuruşunda top üstten auta gitti. 66. dakikada Tabata'nın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Nobre pasını Aurelio'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, gole topu kaleci Gökhan izin vermedi. 89. dakikada Konyaspor'da orta alanda topu kapan Tazemeta, ceza alanı önüne kadar topu sürüp vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı. Beşiktaş'ın son saniyelere kadar süren golü bulma çabaları sonuç vermeyince karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan xx Beşiktaş: Cenk xx, Hilbert xx, İbrahim Toraman xx, Ersan xx (Dk. 73 Necip x), İbrahim Üzülmez xx, Tabata xx, Ernst xx, Aurelio xx, Holosko xx, Quaresma xx (Dk. 44 Erhan x), Nobre xx Konyaspor: Gökhan xx, Hakan xxx, Erdinç xxx, Kere xx, Adnan xx, Serkan xx, Emre xx, Grajciar xxx, Veli xx (Dk. 54 Tazemeta xx), Erdal xx (Dk. 85 Ali ?), Montona xxx (Dk. 90+1 Klein ?) Goller: Dk. 16 ve 62 Grajciar (Konyaspor), Dk. 27 Kere (Kendi kalesine), Dk. 40 Holosko (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 34 Ersan, Dk. 87 Nobre (Beşiktaş), Dk. 63 Hakan, Dk. 84 Adnan, Dk. 87 Emre, Dk. 90+3 Gökhan (Konyaspor)