Beşiktaş zorla 1-0

Turkcell Süper Lig 11. haftada Beşiktaş evinde karşılaştığı Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, konuk ettiği Ankaragücü'nü yenerek çıkışını sürdürdü.













Ligde Denizli, Kasımpaşa ve Eskişehir maçında 3 puan ile ayrılan Beşiktaş, İnönü'de Ankaragücü'nü de devirerek 4'te 4 yaptı. Bu galibiyetle 21 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, ligde 4. sıraya yerleşti.

Hava koşullarının kötü olması nedeniyle taraftarın fazla ilgi göstermediği maçta Beşiktaş kazanmasını bildi. Maça iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. Orta alanda rahat bir futbol sergileyen siyah-beyazlı ekip, 16. dakikada İsmail Köybaşı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Beşiktaş girdiği bir çok gol pozisyonundan da yararlanamadı. Savunmasında çabuk kapanan Kara Kartal, Ankaragücü'ne geçit vermedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık skorla tamamlandı.











İkinci yarıda ise karşılıklı ataklarla geçti. Her iki ekipte bulduğu sayısız gol fırsatını kaçırdı. Karşılıklı pozisyonların olduğu 2. yarıda gol sesi çıkmayınca maç 1-0 sona erdi ve Kara Kartal çıkışını sürdürdü.

Bu sonuçla Beşiktaş 21 puanla 4. sıraya yükselirken, Ankaragücü 12 puanla 11. sırada kaldı.



BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ: 1-0

Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Orkun Aktaş

Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Toraman, Ferrari, Sivok, İsmail, Fink, Ernst, Tello (57 Tabata), Yusuf, Nihat (46 Ekrem), Nobre (80 Bobo)

Ankaragücü: Serkan, Elyasa (64 Emre), Ediz, Koray, Broggi, Adem, Ceyhun (82 Barbaros), Hürriyet, Weeks, Murat Duruer (64 Aydın), Meye

Gol: İsmail (16)

Sarı Kartlar: İbrahim Toraman, Ferrari/ Broggi, Ediz, Meye