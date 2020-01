-Beşiktaş zirveye yaklaştı ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın son maçında Orduspor'u 2-1 yenen Beşiktaş 24 puanla 3. sıraya yükseldi. Antalya'da Mardan Stadı'ndaki maçta Beşiktaş ilk yarıyı Veli'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Orduspor, Beşiktaş'a oranla daha atak gözükürken, Culio'nun golüyle 1-1 beraberliği sağladı. Beraberlik golünün ardından Ernst ile bulduğu golle 2-1 öne geçen Beşiktaş, maçtan bu skorla ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Eskişehirspor arasında oynanan maç öncesi şike soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede adları geçen Bursaspor'dan Gökçek Vederson, Eskişehirspor'dan da Mehmet Yıldız, takımlarının maç kadrolarından çıkarıldı. Bursaspor'da Vederson'un yerine Mehmet Sak maç kadrosuna alındı. Sak, bu sezon ilk kez kadroda yer aldı. Eskişehirspor'da ise teknik direktör Micheal Skibbe, Mehmet Yıldız'ın yerine Diomansy Kamara'ya ilk 11'de şans verdi. Karşılaşmanın özellikle 2. yarısında rakibine oranla daha çok pozisyon üreten konuk ekip, 88. dakikada kazandığı serbest atıştan golü bulunca sahadan galip ayrılan taraf oldu. Serbest atışı kullanan Dede, takımına 3 puan kazandıran golü kaydetti ve böylece Eskişehirspor, son 5 maçta 4. galibiyetini elde etti. Kayserispor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyesini 1-0 yendi. Futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen ve mahkeme süresince statlara giriş yasağı getirilen isimler arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu savunma oyuncusu Can Arat, federasyon temsilcisinin uyarısı üzerine ilk onbirden çıkarıldı. Can Arat'ın yerine Cesario oyuna girdi. Karşılaşmanın tek golü 89. dakikada Kayserisporlu Okay'dan geldi. 13. haftayı puansız kapatan İstanbul ekibi, 21 puan ve maç fazlasıyla 4. sıradaki yerini korudu. Mersin İdmanyurdu, sahasında Manisaspor ile golsüz berabere kaldı. Tevfik Sırrı Gür Stadı'ndaki karşılaşmada her iki takım da pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı. Golsüz biten karşılaşma sonunda sahadan 1 puanla ayrılan Manisaspor, puanını 23'e çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıradaki yerini korudu. Medical Park Antalyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 yendi. 37. dakikada Tita'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Medical Park Antalyaspor, 56. dakikada Uğur ile farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekip, 90. dakikada Bilal ile ilk golünü buldu, ancak maç 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. 13. haftada lider Fenerbahçe, sahasında lig sonuncusu Ankaragücü'nü 4-2 yendi. Sarı-lacivertli ekip, 28 puanla zirvedeki yerini bu hafta da korumayı başardı. İkinci sıradaki Galatasaray, konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 71. dakikada Eboue'nin kaydettiği golle 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Lider Fenerbahçe ile arasında sadece 3 puan olan sarı-kırmızılı takım, zirve takibini sürdürdü. Gaziantepspor, sahasında Samsunspor'u 1-0'lık skorla geçerken, haftanın ilk maçında ise Sivasspor, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligin 13. haftasında, 5 maçı evsahibi, 2 müsabakayı konuk ekipler kazanırken, 2 karşılaşmada beraberlikle sona erdi. Gol krallığında Trabzonsporlu Burak 13 golle liderliğini sürdürdü. Burak'ı 7 golle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Webo, 6 golle Mersin İdmanyurdu'ndan Nobre takip etti.