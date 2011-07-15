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Spor

BEŞİKTAŞ YURDA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2011 22:11

-BEŞİKTAŞ YURDA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da 12 gün kamp yapan Beşiktaş Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Siyah-beyazlı kafile, Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Salzburg'dan Sabiha Gökçen Havalimanına geldi. Bazı yöneticilerin de bulunduğu kafile, buradan otobüsle Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesislerine hareket etti. Siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını iki günlük iznin ardından 18 Temmuz Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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