Beşiktaş yönetiminden taraftara teşekkür

Süper Lig'de son iki sezonu lider olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon formalarını 10 Temmuz günü satışa çıkardı. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden formaları beğenmediklerini dile getirseler de yönetim, geçen sezon formaların satışa çıktığı ilk güne göre 7 kat daha fazla satış yapıldığını belirterek taraftara teşekkür etti.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklama şöyle:

"Beşiktaşımızın Adidas imzalı 2017-18 sezonu formaları satışa sunuldu.



Geçen yıla nazaran ilk gün 7 kat daha fazla forma satışı gerçekleştirildi.



Yeni sezon formalarımıza büyük ilgi gösteren taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.



Beşiktaş JK"