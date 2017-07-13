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Spor

Beşiktaş yönetiminden taraftara teşekkür

Yeni sezon formalarının ilk gün satışları geçen sezona göre 7 kat daha fazla

13 Temmuz 2017 13:54

Süper Lig'de son iki sezonu lider olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon formalarını 10 Temmuz günü satışa çıkardı. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden formaları beğenmediklerini dile getirseler de yönetim, geçen sezon formaların satışa çıktığı ilk güne göre 7 kat daha fazla satış yapıldığını belirterek taraftara teşekkür etti.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklama şöyle:

"Beşiktaşımızın Adidas imzalı 2017-18 sezonu formaları satışa sunuldu.

Geçen yıla nazaran ilk gün 7 kat daha fazla forma satışı gerçekleştirildi.

Yeni sezon formalarımıza büyük ilgi gösteren taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.

Beşiktaş JK"

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