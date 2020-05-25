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Spor

Beşiktaş yönetimi Dorukhan Toköz'le masaya oturacak

25 Mayıs 2020 08:04

Beşiktaş yönetimi, sakatlıktan dönen Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzatmak istiyor. Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki oyuncuyla yakın zamanda görüşeceği ifade edildi.

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Necdet Ergezen arasında yaşananlar basına yansımış ve Torunoğulları ‘böyle bir menajeri tanımıyorum’ ifadelerini kullanmıştı.

TRT Spor'un haberine göre; yaşanan bu gelişmeler sonrasında görüşmeler tıkanma noktasına gelmişti ancak Dorukhan’ın menajer değişikliği yaptığı ve Ahmet Bulut ile anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta hem yönetimin hem de teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Dorukhan’ı takımda tutmak istediği biliniyor. Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun maaşında iyileştirilme yapılarak, sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

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