-BEŞİKTAŞ YÖNETİCİSİ VARDAR: GERİLİMİ BİTİRMELİYİZ İSTANBUL (A.A) - 06.12.2010 - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sinan Vardar, Bursaspor maçından önce çıkan olayların üzüntü verici olduğunu, iki takım taraftarları arasındaki gerginliğin artık son bulması gerektiğini söyledi. Sinan Vardar, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır süren bu gereksiz gerilimin dün istenmeyen olaylara neden olduğunu ifade ederek, ''Çok üzgünüz. Artık Beşiktaş ile Bursaspor taraftarları arasındaki bu gerginlik sona ermeli. Dün maalesef bir çuval incir berbat oldu'' dedi. Fiyapı İnönü Stadı'nda çok güzel bir atmosfer olduğunu, sahada da iki takımın centilmence mücadele ettiklerini anlatan Vardar, ''Maalesef saha içindeki bu güzellik, çıkan olaylarla gölgelendi. Maçtan çok, olaylar konuşuldu. Dünya basınında olaylar ve kanlı görüntüler veriliyor. Bu da Türk futboluna zarar veriyor. Keşke bunlar yaşanmasaydı'' diye konuştu. -''GERİ GÖNDERİRDİM''- Bursaspor taraftarlarının İstanbul'a girmeden arandığını ve otobüslerden palalar, bıçaklar, sopalar çıktığını ifade eden Vardar, ''Belli ki bazıları kötü niyetle İstanbul'a geliyor. Ben olsam bu aletler yakalandıktan sonra taraftarları geri yollardım. Ancak emniyetimiz iyi niyetli davrandı. Maalesef taraftarlar içindeki kötü niyetli, eğitimsiz kişiler de olaylara neden oldu'' ifadelerini kullandı. -''GERİLİMİ BİTİRMELİYİZ''- ''Gerilimi sonlandırabiliriz'' diyen Vardar, yöneticilerin, taraftar temsilcilerinin artık sivri demeçler vermemeleri gerektiğini söyledi. Vardar, artık bu olayları görenlerin eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini maçlara göndermeyeceğini kaydederek, ''El ele verip sağduyulu davranarak gerilimi bitirmeliyiz. Allah'tan can kaybı olmadı. Başına bira şişesi isabet eden bayan taraftar, bıçakla yaralanan taraftarlar oldu. Bunlardan Türk futbolu büyük yara alıyor. Şiddet Yasası sanırım devre arasında çıkacak. Mutlaka bu tür olaylara karışanların ağır ceza almaları gerekiyor'' diye konuştu. -SCHUSTER'E TEŞEKKÜR- Bursaspor maçına da değinen Vardar, genç futbolculara tanıdığı şans nedeniyle teknik direktör Bernd Schuster'e teşekkür etti. Vardar, Alman teknik adamın altyapıya verdiği önemin kendisini mutlu ettiğini belirterek, ''Böylesine gerilimi yüksek bir maçta Ali Kuçik'e şans vermesi cesaret işidir. Ali sahada kaldığı müddetçe en çok koşan futbolcular içinde yer aldı. Direkten dönen kafa şutunun gol olmasını çok isterdim. Altyapımızdan yetişen Necip de ilk yarıda çok iyi mücadele etti. Schuster'i bu gençlere forma verdiği için kutluyorum'' şeklinde konuştu. -''3 ÖNEMLİ FİNAL MAÇINI KAZANDIK''- Bir hafta içinde 3 önemli maça çıktıklarını hatırlatan Vardar, ''Galatasaray, CSKA Sofya ve Bursaspor maçlarını kazanarak hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz'' dedi. Vardar, sakat futbolcuların çokluğuna rağmen son 3 maçı kazandıklarını hatırlatarak, ''Sakat futbolcularımızın takıma dönmesi, iyi bir devre arası kampı ile ikinci yarıda çok daha pozitif futbol oynayacağımıza inanıyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.